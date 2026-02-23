Fête de la musique 2026 à Chartres Chartres

Fête de la musique 2026 à Chartres

Samedi 2026-06-21 14:30:00

2026-06-21 23:59:00

2026-06-21

La remuante et tant attendue fête de la musique se tient prête à faire swinguer la ville, histoire de fêter en chœur et en cadence les premières heures de l’été.

Le samedi 21 juin prochain, du milieu d’après-midi jusqu’aux douze coups de minuit, des concerts se dérouleront gratuitement dans les rues, ruelles, bars et lieux culturels de la capitale eurélienne. Issu du vivier de musiciens du cru présélectionnés en amont, de nombreux artistes professionnels comme amateurs vous y dévoileront toute l’étendue de leurs talents. Le programme est susceptible d’évoluer. .

The lively and eagerly-awaited Fête de la Musique is ready to get the town swinging, to celebrate the first hours of summer in song and rhythm.

