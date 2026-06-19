FETE DE LA MUSIQUE 2026 Montpellier
FETE DE LA MUSIQUE 2026 Montpellier dimanche 21 juin 2026.
Montpellier
FETE DE LA MUSIQUE 2026
25 bis Avenue Saint-André de Novigens Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique avec Voix à tous les étages
Fête de la musique avec Voix à tous les étages
Dimanche 21 juin
18h30 22h
Programme
. 18h30 Chorale Pop
. 19h Chorale Pop & Mélodic
. 19h15 Karaoké choral
. 19h45 Pause
. 20h30 Concert de Mélodic .
25 bis Avenue Saint-André de Novigens Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : FETE DE LA MUSIQUE 2026
Fête de la musique with Voix à tous les étages
L’événement FETE DE LA MUSIQUE 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT MONTPELLIER
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