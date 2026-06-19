FETE DE LA MUSIQUE 2026 Montpellier dimanche 21 juin 2026.

Montpellier

FETE DE LA MUSIQUE 2026

25 bis Avenue Saint-André de Novigens Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique avec Voix à tous les étages

Fête de la musique avec Voix à tous les étages

Dimanche 21 juin

18h30 22h

Programme

. 18h30 Chorale Pop

. 19h Chorale Pop & Mélodic

. 19h15 Karaoké choral

. 19h45 Pause

. 20h30 Concert de Mélodic .

25 bis Avenue Saint-André de Novigens Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : FETE DE LA MUSIQUE 2026

Fête de la musique with Voix à tous les étages

L’événement FETE DE LA MUSIQUE 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT MONTPELLIER