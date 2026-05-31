Fête de la musique 2026, Pessac, Pessac
Fête de la musique 2026, Pessac, Pessac dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique 2026 Dimanche 21 juin, 17h00 Pessac Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
14 groupes et associations pessacaises investissent les places du centre-ville et l’église Saint-Martin tandis que 9 groupes accompagnés par PAMA (Pratiques Artistiques Musicales Accompagnées) feront vibrer la scène du parc Razon.
2 scènes installées dans les parcs de Fontaudin et de Cazalet accueilleront des groupes amateurs locaux dans une ambiance chaleureuse et familiale. Prolongez l’expérience musicale au parc de Fontaudin en découvrant de nouvelles sonorités et en vous essayant aux différents instruments de musique mis à disposition par l’instrumenthèque de la médiathèque Jacques Ellul.
21h : Ape Man x Smhylie clôtureront la Fête de la Musique avec un set festif mêlant influences pop, soul et jazz (place de la Vème République).
Petite restauration sur place sur les différents sites.
Un grand merci à tous les musiciens, particuliers, groupes et associations pour leurs candidature et participation à cette nouvelle édition de la Fête de la musique à Pessac.
Renseignements : Culture Pessac – 05 57 93 65 40 – culture@mairie-pessac.fr
Visuel © Maguelone du Fou
Pessac place de la Ve République pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:culture@mairie-pessac.fr »}]
Dimanche 21 juin – à partir de 17h
Maguelone du Fou
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