Scène de Cazalet, Parc de Cazalet, Pessac
Scène de Cazalet, Parc de Cazalet, Pessac dimanche 21 juin 2026.
Scène de Cazalet Dimanche 21 juin, 17h00 Parc de Cazalet Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
17h – Cap’T
Variété française
17h25 – Los Amigos
Variété française
17h50 – Pra Samba
Batucada, samba, reggae
18h30 – Coquilles sans Jack
Reggae, hip-hop
19h30 – Universtelle
Chanson française, reggae, bossa
20h20 – YLS Officiel
Rap
Parc de Cazalet Av. du Général Leclerc, 33600 Pessac Pessac 33600 L’Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine
17h – Cap’T
© S. Monserant
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