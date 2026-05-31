Scène de Cazalet, Parc de Cazalet, Pessac

Scène de Cazalet Dimanche 21 juin, 17h00 Parc de Cazalet Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

17h – Cap’T

Variété française

17h25 – Los Amigos

Variété française

17h50 – Pra Samba

Batucada, samba, reggae

18h30 – Coquilles sans Jack

Reggae, hip-hop

19h30 – Universtelle

Chanson française, reggae, bossa

20h20 – YLS Officiel

Rap

Parc de Cazalet Av. du Général Leclerc, 33600 Pessac Pessac 33600 L’Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

17h – Cap’T

© S. Monserant