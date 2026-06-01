Fête de la musique à Argentat Les quais swinguent à l’Auberge des Gabariers Argentat-sur-Dordogne dimanche 21 juin 2026.

Argentat-sur-Dordogne

Fête de la musique à Argentat Les quais swinguent à l’Auberge des Gabariers

15 Quai Lestourgie Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:30:00

fin : 2026-06-21 21:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’Auberge des Gabariers accueille une soirée musicale placée sous le signe du jazz, de la soul et de la convivialité. Organisé au bord de la Dordogne, ce rendez-vous propose un moment festif autour de musiques aux influences variées dans une ambiance chaleureuse. .

15 Quai Lestourgie Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 05 87

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English : Fête de la musique à Argentat Les quais swinguent à l’Auberge des Gabariers

L’événement Fête de la musique à Argentat Les quais swinguent à l’Auberge des Gabariers Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme