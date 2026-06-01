Fête de la Musique à Bagnac sur Célé Bagnac-sur-Célé vendredi 19 juin 2026.

Bagnac-sur-Célé

Fête de la Musique à Bagnac sur Célé

Le Foirail, 46270 Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Rugby Club Bagnacois organise une soirée festive à l’occasion de la Fête de la musique au foirail de Bagnac-sur-Célé

Le Rugby Club Bagnacois organise une soirée festive à l’occasion de la Fête de la musique au foirail de Bagnac-sur-Célé. La manifestation propose des concerts avec les groupes Band’Acoustic et Matronome dans une ambiance conviviale et populaire. Un repas avec tapas, araignée de porc, aligot, fromage et dessert est également proposé sur réservation. En cas de pluie, repli prévu à la salle des fêtes. Diffusion de la demi-finale du Top 14 pendant la soirée.

Réservation par téléphone ou achat des tickets repas au Tabac-Presse de Bagnac

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Le Foirail, 46270 Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 7 62 76 37 10

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English :

The Rugby Club Bagnacois organizes a festive evening on the occasion of the Fête de la musique at the foirail of Bagnac-sur-Célé

L’événement Fête de la Musique à Bagnac sur Célé Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac