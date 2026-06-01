Brive-la-Gaillarde

Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

18h: Futurnxva (rap, hip-hop)

19h45: Abraxas (funk fusion)

21h Appelle tes copains (chanson française)

22h: Blugoja (Soul) .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle)

L’événement Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-05 par Brive Tourisme