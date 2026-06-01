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Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle) Brive-la-Gaillarde

Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle) Brive-la-Gaillarde

Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle) Brive-la-Gaillarde dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place Charles de Gaulle

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

18h: Futurnxva (rap, hip-hop)
19h45: Abraxas (funk fusion)
21h Appelle tes copains (chanson française)
22h: Blugoja (Soul)   .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle)

L’événement Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-05 par Brive Tourisme

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