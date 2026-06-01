Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle) Brive-la-Gaillarde
Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle) Brive-la-Gaillarde dimanche 21 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
18h: Futurnxva (rap, hip-hop)
19h45: Abraxas (funk fusion)
21h Appelle tes copains (chanson française)
22h: Blugoja (Soul) .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle)
L’événement Fête de la musique à Brive (Place Charles de Gaulle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-05 par Brive Tourisme
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