Fête de la musique à Brive (Place Jean-Paul Lartigue) Brive-la-Gaillarde dimanche 21 juin 2026.

Brive-la-Gaillarde

Fête de la musique à Brive (Place Jean-Paul Lartigue)

Place Jean-Paul Lartigue Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

19h: Zaborigènes (pop rock)

20h: Cat and sons (pop rock)

21h: Nemo

22h: Jamatam (chanson française et internationale)

23h Cnache (punk rock festif .

Place Jean-Paul Lartigue Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la musique à Brive (Place Jean-Paul Lartigue)

L’événement Fête de la musique à Brive (Place Jean-Paul Lartigue) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-05 par Brive Tourisme