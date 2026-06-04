Caen

Fête de la musique à Caen

Ville de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Retrouvez la Fête de la musique dans les rues de Caen pour fêter l’été au son des voix et des instruments. Pour la première année, la Ville de Caen offre deux nouveaux espaces dédiés aux musiques non amplifiées et aux voix et pas des moindres l’Abbaye-aux-Hommes et le Château de Caen !

Retrouvez la Fête de la musique dans les rues de Caen pour fêter l’été au son des voix et des instruments. Pour la première année, la Ville de Caen offre deux nouveaux espaces dédiés aux musiques non amplifiées et aux voix et pas des moindres l’Abbaye-aux-Hommes et le Château de Caen !

Abbaye acoustique

L’Abbaye-aux-Hommes ouvre ses salles prestigieuses et son esplanade à tous les musiciennes et musiciens acoustiques, dans tous les genres musicaux. Venez écouter et applaudir ces musiciens dans le cadre magnifique de l’Abbaye et de son cloître.

Château en voix

Le château de Guillaume et Mathilde accueillera toutes les voix, en solo ou en chœur, dans l’enceinte de son nouveau parc. Déambulez au gré des voix et des découvertes dans ce lieu suspendu de notre ville.

En ville

Et comme chaque année, les rues de Caen seront la scène parfaite pour tous les styles musicaux, des musiciens amateurs aux professionnels.

Bonne fête de la Musique à chacun et chacune ! .

Ville de Caen Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Fête de la musique à Caen

Join the Fête de la musique in the streets of Caen to celebrate summer to the sound of voices and instruments. For the first time, the City of Caen is offering two new venues dedicated to non-amplified music and voices and not the least: the Abbaye-aux-Hommes and the Château de Caen!

L’événement Fête de la musique à Caen Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer