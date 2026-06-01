Fête de la musique à Chanzeaux Place de l’Église Chemillé-en-Anjou samedi 20 juin 2026.

Chemillé-en-Anjou

Fête de la musique à Chanzeaux

Place de l’Église Chanzeaux Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Un moment convivial au cœur du village pour partager un repas et danser ensemble.

Les Pompiers et le Comité des Fêtes de Chanzeaux s’associent pour vous proposer une soirée conviviale. Venez vous installer sur la place de l’Église à partir de 19h pour un repas animé, qui sera suivi d’un bal populaire ouvert à tous. .

Place de l’Église Chanzeaux Chemillé-en-Anjou 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 05 13 36

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English :

A fun gathering in the heart of the village to share a meal and dance together.

L’événement Fête de la musique à Chanzeaux Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-11 par Pôle Tourisme ôsezMauges