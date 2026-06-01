Chemillé-en-Anjou

Fête de la musique à Chemillé

Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Animations musicales dans divers endroits de Chemillé à l’occasion de la Fête de la Musique !

Les animations se déploient en plusieurs points du centre-ville

– Place Notre-Dame (Dès 19h) La Fanfarmonie ouvrira la scène avec un ensemble instrumental de 30 musiciens interprétant des standards pop/rock. Place ensuite au Plateau Musiques actuelles avec 12 groupes (plus de 60 jeunes musiciens des écoles de musique des Mauges) pour 5 heures de concerts pop/rock.

– Place Urbain II (Dès 19h15) Retrouvez l’Orchestre à l’École et Léz’Arts Band, rassemblant 60 musiciens des harmonies juniors de l’École de Musique et du Collège Saint-Joseph autour de thèmes jazz, pop et musiques du monde. Une scène Artistes Amateurs permettra également aux talents locaux de partager leur passion.

– Place des Perrochères (Dès 20h) Des concerts en continu avec la musique décontractée de Stabar (20h-21h) , l’univers rock et cuivré de Madame Oscar (21h20-22h50) , et l’énergie Art Punk du trio angevin Rest Up (23h10-00h10). En déambulation (À 20h45 et 22h20) La fanfare Chik and Chok, avec ses 5 musiciens et ses 2 échassiers, présentera un show musical et visuel mêlant groove de la New Orléans et reprises variées.

Restauration sur place par l’association Cœur de Ville et un food truck.

Ouverture de certains commerces et présence de Entraid’Addict .

Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 29 50 90

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English :

Musical animations in various places of Chemillé on the occasion of the Fête de la Musique!

L’événement Fête de la musique à Chemillé Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-11 par Pôle Tourisme ôsezMauges