Fête de la Musique à Saint-Lézin Domaine Culturel Chemillé-en-Anjou dimanche 21 juin 2026.

Chemillé-en-Anjou

Fête de la Musique à Saint-Lézin

Domaine Culturel 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Un après-midi musical en plein air avec une succession de groupes aux styles variés.

Organisé par l’association Un Pas de Côté , l’événement rassemble de nombreux ensembles au Domaine Culturel

– Blue Garces un choeur, des cordes, du bleu et… du Blue Grass

– Kalicoco quartet jazz musique du monde, Brassens en voyage

– The Renegades Rock, Punk-Rock et grunge

– Les Bailleurs de Sons choeur, chant du monde

– La Fausse Note spectacle musical

– Replay’z Chanson variété internationale/DJ set

Scène ouverte Bar et restauration sur place .

Domaine Culturel 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 48 66 info@unpasdecote.asso.fr

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English :

An outdoor musical afternoon featuring a variety of bands.

L’événement Fête de la Musique à Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-11 par Pôle Tourisme ôsezMauges