Fête de la Musique à Saint-Lézin Domaine Culturel Chemillé-en-Anjou
Fête de la Musique à Saint-Lézin Domaine Culturel Chemillé-en-Anjou dimanche 21 juin 2026.
Chemillé-en-Anjou
Fête de la Musique à Saint-Lézin
Domaine Culturel 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Un après-midi musical en plein air avec une succession de groupes aux styles variés.
Organisé par l’association Un Pas de Côté , l’événement rassemble de nombreux ensembles au Domaine Culturel
– Blue Garces un choeur, des cordes, du bleu et… du Blue Grass
– Kalicoco quartet jazz musique du monde, Brassens en voyage
– The Renegades Rock, Punk-Rock et grunge
– Les Bailleurs de Sons choeur, chant du monde
– La Fausse Note spectacle musical
– Replay’z Chanson variété internationale/DJ set
Scène ouverte Bar et restauration sur place .
Domaine Culturel 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 48 66 info@unpasdecote.asso.fr
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English :
An outdoor musical afternoon featuring a variety of bands.
L’événement Fête de la Musique à Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-11 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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