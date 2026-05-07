Fête de la musique à Ladignac-le-Long Salle polyvalente Ladignac-le-Long

Ladignac-le-Long

Fête de la musique à Ladignac-le-Long

Salle polyvalente 5 Rue Roland Garros Ladignac-le-Long Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de la fête de la musique, la commune de Ladignac-le-Long accueille un groupe de Rock, Série Limitée, qui propose des reprises des standards rocks des années 70/80. .

Salle polyvalente 5 Rue Roland Garros Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 30 02

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English : Fête de la musique à Ladignac-le-Long

L’événement Fête de la musique à Ladignac-le-Long Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de Saint-Yrieix