Fête de la musique à Ladignac-le-Long Salle polyvalente Ladignac-le-Long
Fête de la musique à Ladignac-le-Long Salle polyvalente Ladignac-le-Long samedi 20 juin 2026.
Ladignac-le-Long
Fête de la musique à Ladignac-le-Long
Salle polyvalente 5 Rue Roland Garros Ladignac-le-Long Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de la fête de la musique, la commune de Ladignac-le-Long accueille un groupe de Rock, Série Limitée, qui propose des reprises des standards rocks des années 70/80. .
Salle polyvalente 5 Rue Roland Garros Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 30 02
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English : Fête de la musique à Ladignac-le-Long
L’événement Fête de la musique à Ladignac-le-Long Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de Saint-Yrieix