Ladignac-le-Long

Marché pique-nique et feu d’artifice

Plan d’eau Ladignac-le-Long Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Marché festif au bord de l’eau avec animation musicale et feu d’artifice, co-organisé par la commune et le Football Club du Pays Arédien. .

Plan d’eau Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 30 02

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English : Marché pique-nique et feu d’artifice

L’événement Marché pique-nique et feu d’artifice Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays de Saint-Yrieix