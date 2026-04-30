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Marché pique-nique et feu d’artifice Ladignac-le-Long

Marché pique-nique et feu d’artifice Ladignac-le-Long

Marché pique-nique et feu d’artifice Ladignac-le-Long lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Plan d'eau

Ville : 87500 Ladignac-le-Long

Département : Haute-Vienne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Ladignac-le-Long

Marché pique-nique et feu d’artifice

Plan d’eau Ladignac-le-Long Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Marché festif au bord de l’eau avec animation musicale et feu d’artifice, co-organisé par la commune et le Football Club du Pays Arédien.   .

Plan d’eau Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 30 02 

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English : Marché pique-nique et feu d’artifice

L’événement Marché pique-nique et feu d’artifice Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays de Saint-Yrieix

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