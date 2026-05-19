Ladignac-le-Long

Barbecue au Camping de Ladignac-le-Long

10 Promenade Du Plan D’Eau Ladignac-le-Long Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-04 2026-08-08 2026-09-05

Les soirées Barbecue du Camping Belair sont de retour. Ambiance guinguette conviviale et gourmande ! .

10 Promenade Du Plan D’Eau Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 76 03 29 campingdeladignac@outlook.fr

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English : Barbecue au Camping de Ladignac-le-Long

L’événement Barbecue au Camping de Ladignac-le-Long Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pays de Saint-Yrieix