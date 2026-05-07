Vide-grenier du Camping de Ladignac-le-Long Ladignac-le-Long
Vide-grenier du Camping de Ladignac-le-Long Ladignac-le-Long dimanche 12 juillet 2026.
Ladignac-le-Long
Vide-grenier du Camping de Ladignac-le-Long
Rue Roland GARROS Ladignac-le-Long Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:30:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Les chineurs pourront déambuler au milieu de nombreux stands pour trouver la perle rare tout en profitant du site à proximité du lac communal. .
Rue Roland GARROS Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 76 03 29 campingdeladignac@outlook.fr
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English : Vide-grenier du Camping de Ladignac-le-Long
L’événement Vide-grenier du Camping de Ladignac-le-Long Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de Saint-Yrieix
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