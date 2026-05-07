Ladignac-le-Long

Vide-grenier du Camping de Ladignac-le-Long

Rue Roland GARROS Ladignac-le-Long Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:30:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Les chineurs pourront déambuler au milieu de nombreux stands pour trouver la perle rare tout en profitant du site à proximité du lac communal. .

Rue Roland GARROS Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 76 03 29 campingdeladignac@outlook.fr

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English : Vide-grenier du Camping de Ladignac-le-Long

L’événement Vide-grenier du Camping de Ladignac-le-Long Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de Saint-Yrieix