Fête de la Musique à l’auberge de la Tour à Sauzet Grand’Rue Sauzet

Sauzet

Fête de la Musique à l’auberge de la Tour à Sauzet

Grand’Rue Auberge de la Tour Sauzet Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L'auberge de la Tour fête la musique !

L'auberge de la Tour fête la musique !

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Grand’Rue Auberge de la Tour Sauzet 46140 Lot Occitanie +33 5 65 36 90 05

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English :

L'auberge de la Tour celebrates music!

L’événement Fête de la Musique à l’auberge de la Tour à Sauzet Sauzet a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot