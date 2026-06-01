Fête de la Musique à l’auberge de la Tour à Sauzet Grand’Rue Sauzet
Fête de la Musique à l’auberge de la Tour à Sauzet Grand’Rue Sauzet samedi 20 juin 2026.
Sauzet
Fête de la Musique à l’auberge de la Tour à Sauzet
Grand’Rue Auberge de la Tour Sauzet Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L'auberge de la Tour fête la musique !
L'auberge de la Tour fête la musique !
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Grand’Rue Auberge de la Tour Sauzet 46140 Lot Occitanie +33 5 65 36 90 05
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English :
L'auberge de la Tour celebrates music!
L’événement Fête de la Musique à l’auberge de la Tour à Sauzet Sauzet a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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