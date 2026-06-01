Fête de la musique à Solignac Solignac
Fête de la musique à Solignac Solignac dimanche 21 juin 2026.
Solignac
Fête de la musique à Solignac
Place de la Briance Solignac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Bloquez dès maintenant votre soirée du dimanche 21 juin ! La municipalité de Solignac vous donne rendez-vous sur la Place de la Briance pour célébrer le retour de l’été en musique et dans la bonne humeur !
Découvrez le programme de la soirée
19h00 ALWAYS & AGAIN
19h30 THE RIFFTAPS
21h00 Dumont d’Urville
Buvette et restauration sur place pour passer un moment convivial en famille ou entre amis.
Venez nombreux partager, danser et chanter avec nous ! Cet événement est ouvert à tous. .
Place de la Briance Solignac 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 50 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique à Solignac
L’événement Fête de la musique à Solignac Solignac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Limoges Métropole