Fête de la musique à Solignac Solignac dimanche 21 juin 2026.

Solignac

Fête de la musique à Solignac

Place de la Briance Solignac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Bloquez dès maintenant votre soirée du dimanche 21 juin ! La municipalité de Solignac vous donne rendez-vous sur la Place de la Briance pour célébrer le retour de l’été en musique et dans la bonne humeur !

Découvrez le programme de la soirée

19h00 ALWAYS & AGAIN

19h30 THE RIFFTAPS

21h00 Dumont d’Urville

Buvette et restauration sur place pour passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Venez nombreux partager, danser et chanter avec nous ! Cet événement est ouvert à tous. .

Place de la Briance Solignac 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 50 09

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English : Fête de la musique à Solignac

L’événement Fête de la musique à Solignac Solignac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Limoges Métropole