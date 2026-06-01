Fête de la musique à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts vendredi 19 juin 2026.

Villers-Cotterêts

Fête de la musique à Villers-Cotterêts

Place de l’École Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’École de Musique Intercommunale invite tous les amateurs de musique à venir célébrer la musique avec les élèves et les professeurs, le vendredi 19 juin à partir de 17h.

Entrée libre

L’École de Musique Intercommunale invite tous les amateurs de musique à venir célébrer la musique avec les élèves et les professeurs, le vendredi 19 juin à partir de 17h.

Entrée libre .

Place de l’École Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 52 30 ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr

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English :

The Intermunicipal School of Music invites all music lovers to come celebrate music with the students and teachers on Friday, June 19, starting at 5 p.m.

Free admission

L’événement Fête de la musique à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Aisne Tourisme