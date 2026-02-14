Théâtre de rue | Traverser la forêt en bateau Villers-Cotterêts
Théâtre de rue | Traverser la forêt en bateau Villers-Cotterêts vendredi 26 juin 2026.
Théâtre de rue | Traverser la forêt en bateau
24 Rue Demoustier Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26 21:45:00
Date(s) :
2026-06-26
Par la Cie Mell Malina et Dante Desmaroux-Zindovic.
Par la Cie Mell Malina et Dante Desmaroux-Zindovic.
La création de ce spectacle s’est inspirée de la question Comment notre génération voit-elle les trois Dumas aujourd’hui ?
De Saint-Domingue à Villers-Cotterêts en passant par Paris… Et si les paysages dans lesquels nous grandissons façonnaient profondément notre manière de percevoir le monde et de l’imaginer ? Et si, inconsciemment, l’imaginaire d’Alexandre Dumas s’était nourri des terres mêmes qui l’ont vu naître, celles de la Picardie, son pays natal et le nôtre.
Une Picardie rocambolesque et foisonnante, à la fois bucolique et historique, chevaleresque et champêtre. Une terre traversée par les champs ouverts, les rus discrets, les forêts de chasse et les traces laissées par les guerres. Un territoire où le réel flirte sans cesse avec l’épopée, où chaque paysage semble déjà porteur de récit.
Date vendredi 26 juin 2026
Horaire à 20h30
Durée 1h15
Tarifs tarif plein 6,60 € tarif réduit 4,50 €
Lieu musée Alexandre Dumas
Public tous public, à partir de 10 ans
Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr .
24 Rue Demoustier Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 23 30 musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Cie Mell Malina and Dante Desmaroux-Zindovic.
L’événement Théâtre de rue | Traverser la forêt en bateau Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-02-14 par Agence Aisne Tourisme