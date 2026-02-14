Théâtre de rue | Traverser la forêt en bateau Villers-Cotterêts

Théâtre de rue | Traverser la forêt en bateau

Par la Cie Mell Malina et Dante Desmaroux-Zindovic.

La création de ce spectacle s’est inspirée de la question Comment notre génération voit-elle les trois Dumas aujourd’hui ?

De Saint-Domingue à Villers-Cotterêts en passant par Paris… Et si les paysages dans lesquels nous grandissons façonnaient profondément notre manière de percevoir le monde et de l’imaginer ? Et si, inconsciemment, l’imaginaire d’Alexandre Dumas s’était nourri des terres mêmes qui l’ont vu naître, celles de la Picardie, son pays natal et le nôtre.

Une Picardie rocambolesque et foisonnante, à la fois bucolique et historique, chevaleresque et champêtre. Une terre traversée par les champs ouverts, les rus discrets, les forêts de chasse et les traces laissées par les guerres. Un territoire où le réel flirte sans cesse avec l’épopée, où chaque paysage semble déjà porteur de récit.

Date vendredi 26 juin 2026

Horaire à 20h30

Durée 1h15

Tarifs tarif plein 6,60 € tarif réduit 4,50 €

Lieu musée Alexandre Dumas

Public tous public, à partir de 10 ans

Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr .

