Landéda

Fête de la musique Ar Barardoz

180 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez nombreux à Ar Baradoz pour la Fête de la Musique ! À l’occasion de la Fête de la Musique, retrouvez-nous sur le port de l’Aber-Wrac’h pour un apéro-concert convivial et festif. Une belle occasion de partager un moment en musique et de commencer le week-end dans une ambiance chaleureuse. Rendez-vous à partir de 18h30 à Ar Baradoz. .

180 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 53

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English :

L’événement Fête de la musique Ar Barardoz Landéda a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DES ABERS