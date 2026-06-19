Fête de la musique Ar Barardoz Landéda
Fête de la musique Ar Barardoz Landéda vendredi 19 juin 2026.
Landéda
Fête de la musique Ar Barardoz
180 Route de Ar Palud Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez nombreux à Ar Baradoz pour la Fête de la Musique ! À l’occasion de la Fête de la Musique, retrouvez-nous sur le port de l’Aber-Wrac’h pour un apéro-concert convivial et festif. Une belle occasion de partager un moment en musique et de commencer le week-end dans une ambiance chaleureuse. Rendez-vous à partir de 18h30 à Ar Baradoz. .
180 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 53
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English :
L’événement Fête de la musique Ar Barardoz Landéda a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DES ABERS
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