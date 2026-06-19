Fête de la musique L’Escale Landéda

Landéda

Fête de la musique

L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Cette année encore, l’Escale remet le couvert pour une fête de la musique en plein air !

Au programme de la musique évidemment avec une programmation tout public, avec dès 15h, DJ PouëtPouët au muret pour ensoleiller la plage ☀

Et à partir de 19h, la scène de la cour avec

Back 2 Stax, Poupoune et Moumoute et en clôture LeLink

Bien sûr, notre bar ouvert avec tout ce que vous connaissez de meilleur à boire, mais également notre chef aux commandes du stand de restauration avec du sandwich et de la frite en pagaille !

L’Escale fête la musique, c’est le samedi 20 juin à partir de 15h et jusqu’à 1h. Gratuit .

L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fête de la musique Landéda a été mis à jour le 2026-06-15 par OT PAYS DES ABERS