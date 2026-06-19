Fête de la musique L’Escale Landéda
Fête de la musique L’Escale Landéda samedi 20 juin 2026.
Landéda
Fête de la musique
L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Cette année encore, l’Escale remet le couvert pour une fête de la musique en plein air !
Au programme de la musique évidemment avec une programmation tout public, avec dès 15h, DJ PouëtPouët au muret pour ensoleiller la plage ☀
Et à partir de 19h, la scène de la cour avec
Back 2 Stax, Poupoune et Moumoute et en clôture LeLink
Bien sûr, notre bar ouvert avec tout ce que vous connaissez de meilleur à boire, mais également notre chef aux commandes du stand de restauration avec du sandwich et de la frite en pagaille !
L’Escale fête la musique, c’est le samedi 20 juin à partir de 15h et jusqu’à 1h. Gratuit .
L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Fête de la musique Landéda a été mis à jour le 2026-06-15 par OT PAYS DES ABERS
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