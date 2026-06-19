Landéda

Omoona Sieste Electro Fête de la Musique Landéda

Terre-plein du Port de l’Aber Wrac’h Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Omoona Sieste Électro

De 15h à 22h, profitez d’une après-midi placée sous le signe de la détente et de la musique avec une session mix & chill animée par Numa, Ocean Gaya et leurs invités.

Ambiance électro en plein air, food truck thaï, jeux traditionnels bretons et séances de yoga.

Rendez-vous dimanche après-midi sur le terre-plein du port de l’Aber-Wrac’h pour partager un moment convivial, festif et relaxant face à la mer. .

Terre-plein du Port de l’Aber Wrac’h Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 93 06

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English :

L’événement Omoona Sieste Electro Fête de la Musique Landéda Landéda a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DES ABERS