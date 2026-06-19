Omoona Sieste Electro Fête de la Musique Landéda Landéda
Omoona Sieste Electro Fête de la Musique Landéda Landéda dimanche 21 juin 2026.
Landéda
Omoona Sieste Electro Fête de la Musique Landéda
Terre-plein du Port de l’Aber Wrac’h Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Omoona Sieste Électro
De 15h à 22h, profitez d’une après-midi placée sous le signe de la détente et de la musique avec une session mix & chill animée par Numa, Ocean Gaya et leurs invités.
Ambiance électro en plein air, food truck thaï, jeux traditionnels bretons et séances de yoga.
Rendez-vous dimanche après-midi sur le terre-plein du port de l’Aber-Wrac’h pour partager un moment convivial, festif et relaxant face à la mer. .
Terre-plein du Port de l’Aber Wrac’h Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 93 06
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English :
L’événement Omoona Sieste Electro Fête de la Musique Landéda Landéda a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DES ABERS
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