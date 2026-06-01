Fête de la musique au bar Le Festival Le Festival Montignac-Lascaux
Fête de la musique au bar Le Festival Le Festival Montignac-Lascaux dimanche 21 juin 2026.
Montignac-Lascaux
Fête de la musique au bar Le Festival
Le Festival 11 Rue de Juillet Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
20h. Une soirée placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur. Ambiance tropicale et festive. DJ Baltiq, flash tattoo. Burger + frites (9,50€), punch 50 cl (5€)
Le 21 juin, Le Festival vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur.
À partir de 20h
DJ BALTIQ
Flash Tattoo
Côté gourmand
Burger + frites 9,50 €
Punch 50cl 5 €
Venez célébrer l’arrivée de l’été avec nous dans une ambiance tropicale et festive. On vous attend nombreux ! .
Le Festival 11 Rue de Juillet Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 97 68
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English : Fête de la musique au bar Le Festival
8 p.m. An evening filled with music and good vibes. A tropical and festive atmosphere. DJ Baltiq, flash tattoos. Burger + fries (€9.50), 50 cl punch (€5)
L’événement Fête de la musique au bar Le Festival Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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