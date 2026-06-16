Fête de la musique au Batiment 25 Limoges dimanche 21 juin 2026.

Limoges

Fête de la musique au Batiment 25

64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la fête de la musique, vous pourrez découvrir l’orchestre de l’école Léon Berland, un groupe de quartier le Paco’s Ban, puis un DJ pour clôturer la soirée. Le foodtruck La Dwicherie et la buvette associative du collectif 25bis seront aussi de la partie. Ce sera également le dernier jour d’ouverture de la boutique éphémère OUST, vide-atelier d’artiste et d’artisans. Profitez-en ! .

64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 07 07 25 info@batiment25.fr

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English : Fête de la musique au Batiment 25

L’événement Fête de la musique au Batiment 25 Limoges a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Limoges Métropole