Fête de la musique au Bugue Le Bugue
Fête de la musique au Bugue Le Bugue samedi 20 juin 2026.
Le Bugue
Fête de la musique au Bugue
Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
18h 01h. Venez en famille ou entre amis profiter d’une ambiance conviviale, festive et musicale au cœur de la ville ! Entrée libre
BUG’EN FÊTES vous invite à célébrer l’arrivée de l’été lors d’une grande soirée festive et musicale !
Concert du groupe PANAMA
Démonstration de Zumba
Soirée DJ pour danser jusqu’au bout de la nuit
Restauration sur place
Buvette tout au long de la soirée
Venez en famille ou entre amis profiter d’une ambiance conviviale, festive et musicale au cœur de la ville ! .
Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique au Bugue
6pm 1am. Come and enjoy a friendly, festive and musical atmosphere in the heart of the city! Free admission
L’événement Fête de la musique au Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Le Bugue (Dordogne)
- Théâtre Les allumeuses, étrangleuses de Alain Rivolet salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue 12 juin 2026
- Rencontre et dédicace de Clément Bouynet Condat le géant de papier Rue du Jardin public Le Bugue 13 juin 2026
- Atelier découverte naturopathie animalière Florivore Le Bugue 13 juin 2026
- Randonnée gourmande Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue 13 juin 2026
- Pride night Quai Vézère Le Bugue 13 juin 2026