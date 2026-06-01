Fête de la musique au Bugue Le Bugue samedi 20 juin 2026.

Le Bugue

Fête de la musique au Bugue

Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

18h 01h. Venez en famille ou entre amis profiter d’une ambiance conviviale, festive et musicale au cœur de la ville ! Entrée libre

BUG’EN FÊTES vous invite à célébrer l’arrivée de l’été lors d’une grande soirée festive et musicale !

Concert du groupe PANAMA

Démonstration de Zumba

Soirée DJ pour danser jusqu’au bout de la nuit

Restauration sur place

Buvette tout au long de la soirée

Venez en famille ou entre amis profiter d’une ambiance conviviale, festive et musicale au cœur de la ville ! .

Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

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English : Fête de la musique au Bugue

6pm 1am. Come and enjoy a friendly, festive and musical atmosphere in the heart of the city! Free admission

L’événement Fête de la musique au Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère