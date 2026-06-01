Fête de la musique au Casino avec WOODBOX L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 20 juin 2026.

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Fête de la musique au Casino avec WOODBOX

L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Casino des Dunes vous propose un concert avec le groupe woodbox pour la Fête de la Musique sur l’Esplanade devant le Restaurant du Casino. Des concerts tout l’été, voir le programme des animations.

Pop, Rock, Soul, Reggae, Electro .

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr

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English :

For the Fête de la Musique, the Casino des Dunes is offering a concert by the woodbox group on the Esplanade in front of the Casino Restaurant. Concerts all summer long, see the entertainment program.

L’événement Fête de la musique au Casino avec WOODBOX L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud