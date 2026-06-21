Fête de la musique au Danube Palace Café Le Danube Palace Café Paris
Fête de la musique au Danube Palace Café Le Danube Palace Café Paris dimanche 21 juin 2026.
Dimanche 21 juin, venez célébrer la musique avec The Balladeer qui revisitera les grands standards du jazz & swing dans une ambiance chaleureuse et festive.
u programme :
Jazz & swing
Crêpes et galettes bretonnes
Terrasse
✨ Bonne humeur et convivialité
Entre amis, en famille ou entre voisins, venez partager une belle soirée de début d’été au cœur du quartier.
Le Concert se déroulera en terrasse.
On vous attend nombreux !
A l’occasion de la Fête de la Musique, The Balladeer revisite les grands standards de Jazz et du swing au Danube Palace Café.
Le dimanche 21 juin 2026
de 20h00 à 00h00
gratuit
Entrée Libre.
Crêpes et galettes bretonnes proposées à la vente.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T20:00:00+02:00_2026-06-21T00:00:00+02:00
Le Danube Palace Café 12, rue de la Solidarité 75019 Paris
+33140051176
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