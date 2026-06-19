Fête de la musique au Gambrinus Lubersac samedi 20 juin 2026.

Lubersac

Fête de la musique au Gambrinus

30 place de l’horloge Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée musicale, variétés françaises et internationales. Animée par Patrick de Choeur de Loups . .

30 place de l’horloge Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 49 94 69

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English : Fête de la musique au Gambrinus

L’événement Fête de la musique au Gambrinus Lubersac a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze