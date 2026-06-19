Fête de la musique au Gambrinus Lubersac
Fête de la musique au Gambrinus Lubersac samedi 20 juin 2026.
Lubersac
Fête de la musique au Gambrinus
30 place de l’horloge Lubersac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée musicale, variétés françaises et internationales. Animée par Patrick de Choeur de Loups . .
30 place de l’horloge Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 49 94 69
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English : Fête de la musique au Gambrinus
L’événement Fête de la musique au Gambrinus Lubersac a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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