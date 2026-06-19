Fête de la musique au Grand Huit : musiques brésiliennes, concert soul et animations Le Grand Huit Rennes dimanche 21 juin 2026.

Fête de la musique au Grand Huit : musiques brésiliennes, concert soul et animations Le Grand Huit Rennes Dimanche 21 juin, 13h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Évènement spécial Fête de la musique au Grand Huit ! En plus des manèges, du brunch, des chichis, des flippers… le Grand Huit vous a préparé un programme festif pour célébrer la Fête de la musique. …

**Évènement spécial Fête de la musique au Grand Huit !**

En plus des manèges, du brunch, des chichis, des flippers… le Grand Huit vous a préparé un programme festif pour célébrer la Fête de la musique.

Découvrez les animations prévues tout au long de la journée ↓

**16h : Concert de musiques brésiliennes avec Toucouleurs**

Toucouleurs est une association et une école de musique spécialisée dans les musiques brésiliennes depuis 1993 à Rennes.

À l’occasion de la Fête de la musique, Toucouleurs va ramener un peu de chaleur tout droit du Brésil. Ces percussionnistes, explorateurs des musiques du monde, font escale avec vous le temps d’un après-midi.

Au rythme des danses et des chants énergiques, partagez ensemble leur passion des voyages musicaux. Laissez-vous envoûter par leur frénésie de Samba métissée !

[En savoir plus](http://youtube.com/watch?v=01E4cSmYZjM&time_continue=7&source_ve_path=MjE0Mjgz&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Flegrandhuit-rennes.fr%2F)

**20h : concert de Soul Nation – soul et disco / funk 60’s et 70’s**

Plongez au cœur d’une expérience musicale inoubliable avec le groupe [Soul Nation](https://www.instagram.com/soulnationbzh/), revisitant avec audace la soul et la disco/funk des années 60 et 70.

Un hommage vibrant aux icônes épiques comme Aretha Franklin, Etta James, Stevie Wonder, qui vous fera groover, danser et ressentir l’électrisant magie sonore de cette époque légendaire.

Préparez-vous à être transportés par des rythmes qui réveillent les sens et célèbrent l’héritage immortel de la musique soul.

[Découvrez le clip des Soul Nation, tourné au Grand Huit.](https://www.youtube.com/watch?v=QtwCDC4PKBU&source_ve_path=MjE0Mjgz&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Flegrandhuit-rennes.fr%2F)

**Animations, maquilleuse sur échasses et gonfleur de ballons**

Pour le plaisir des petits, le Grand Huit propose deux animations gratuites tout au long de l’après-midi : une maquilleuse sur échasses et un gonfleur de ballons.

Horaires des animations :

* Maquilleuse sur échasses : 15h à 18h

* Gonfleur de ballons : 16h à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-21T13:15:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T23:00:00.000+02:00

1

https://legrandhuit-rennes.fr/ yunalegrandhuit@gmail.com https://legrandhuit-rennes.fr/

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

