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Fête de la musique au Jardins du Caveau Les Jardins du Caveau Châtillon-en-Diois

Fête de la musique au Jardins du Caveau Les Jardins du Caveau Châtillon-en-Diois dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Les Jardins du Caveau

Adresse : Domaine de la Conche

Ville : 26410 Châtillon-en-Diois

Département : Drôme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Châtillon-en-Diois

Fête de la musique au Jardins du Caveau

Les Jardins du Caveau Domaine de la Conche Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 22:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Wine & Grill et concert live avec Gipsy del Bario
– Grillades au brasero
– Vins et cocktails locaux

Réservation conseillée.
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Les Jardins du Caveau Domaine de la Conche Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 25 05 71  reyssetp@orange.fr

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English :

Wine & Grill and live concert with Gipsy del Bario
– Grills on the brazier
– Local wines and cocktails

Reservations recommended.

L’événement Fête de la musique au Jardins du Caveau Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Diois

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