Fête de la musique au Jardins du Caveau Les Jardins du Caveau Châtillon-en-Diois
Fête de la musique au Jardins du Caveau Les Jardins du Caveau Châtillon-en-Diois dimanche 21 juin 2026.
Châtillon-en-Diois
Fête de la musique au Jardins du Caveau
Les Jardins du Caveau Domaine de la Conche Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 22:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Wine & Grill et concert live avec Gipsy del Bario
– Grillades au brasero
– Vins et cocktails locaux
Réservation conseillée.
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Les Jardins du Caveau Domaine de la Conche Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 25 05 71 reyssetp@orange.fr
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English :
Wine & Grill and live concert with Gipsy del Bario
– Grills on the brazier
– Local wines and cocktails
Reservations recommended.
L’événement Fête de la musique au Jardins du Caveau Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Diois
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