Fête de la musique au Jardins du Caveau Les Jardins du Caveau Châtillon-en-Diois dimanche 21 juin 2026.

Châtillon-en-Diois

Fête de la musique au Jardins du Caveau

Les Jardins du Caveau Domaine de la Conche Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 22:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Wine & Grill et concert live avec Gipsy del Bario

– Grillades au brasero

– Vins et cocktails locaux



Réservation conseillée.

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Les Jardins du Caveau Domaine de la Conche Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 25 05 71 reyssetp@orange.fr

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English :

Wine & Grill and live concert with Gipsy del Bario

– Grills on the brazier

– Local wines and cocktails



Reservations recommended.

L’événement Fête de la musique au Jardins du Caveau Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays Diois