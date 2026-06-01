Fête de la musique au Restaurant le Coin des Amis Restaurant Le Coin des Amis Fontvieille dimanche 21 juin 2026.

Fontvieille

Fête de la musique au Restaurant le Coin des Amis

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 19h. Restaurant Le Coin des Amis 65, Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique LE COIN DES AMIS Afro OpenZic en live -Guinguette sous les étoiles

Le groupe Afro OpenZic fera vibrer la Place Béas de Ségura à Fontvieille (13990) avec ses rythmes afro‑groove et son énergie communicative.



✨ Pour l’occasion, la terrasse du restaurant se transforme en guinguette sous les étoiles ambiance conviviale, lumières, musique live et service restauration sur place.



Réservation fortement conseillée — les places partent vite !



Viens danser, partager et célébrer la musique dans une atmosphère magique .

Restaurant Le Coin des Amis 65, Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 77 78

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English :

Fête de la Musique at LE COIN DES AMIS Afro OpenZic live Open-air café under the stars

L’événement Fête de la musique au Restaurant le Coin des Amis Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles