l’Avant Fête de la musique aux Canisses ! Bistrot des Canisses Fontvieille samedi 20 juin 2026.

Fontvieille

l’Avant Fête de la musique aux Canisses !

Samedi 20 juin 2026 à partir de 19h30.

A partir de 19h30. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter l’Avant Fête de la Musique au Bistrot des Canisses avec le Groupe l’Amicale du Funk !

Comptoir extérieur, restauration, cocktails et planches .

Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 70 33

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English :

Come and celebrate the Pre-Party of Music Day at the Bistrot des Canisses !

L’événement l’Avant Fête de la musique aux Canisses ! Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles