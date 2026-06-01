l’Avant Fête de la musique aux Canisses ! Bistrot des Canisses Fontvieille
l’Avant Fête de la musique aux Canisses ! Bistrot des Canisses Fontvieille samedi 20 juin 2026.
Fontvieille
l’Avant Fête de la musique aux Canisses !
Samedi 20 juin 2026 à partir de 19h30.
A partir de 19h30. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter l’Avant Fête de la Musique au Bistrot des Canisses avec le Groupe l’Amicale du Funk !
Comptoir extérieur, restauration, cocktails et planches .
Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 70 33
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English :
Come and celebrate the Pre-Party of Music Day at the Bistrot des Canisses !
L’événement l’Avant Fête de la musique aux Canisses ! Fontvieille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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