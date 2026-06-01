Fête de la musique -Au Terminus, à La Chopine & au Restaurant Les 2 M Bar La Chopine Fontenay-le-Comte dimanche 21 juin 2026.

Fontenay-le-Comte

Fête de la musique -Au Terminus, à La Chopine & au Restaurant Les 2 M

Bar La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Au Terminus, à La Chopine & au Restaurant Les 2 M

19h30 — DADDY SUGAR

Rock Old School

22h00 à minuit — LE GUIDE DJ SET

Electro • Afro • Chata • Drumbass

Le Restaurant Les 2 M fait aussi partie de la fête et du quartier restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée.

Musique, terrasses, restauration et bonne humeur tout est réuni pour passer un beau moment entre amis, voisins et familles.

Au Terminus • À La Chopine • Au Restaurant Les 2 M

Rue de la République — Fontenay-le-Comte

On vous attend nombreux ! .

Bar La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

At Terminus, %E0 La Chopine & at Restaurant Les 2 M

L’événement Fête de la musique -Au Terminus, à La Chopine & au Restaurant Les 2 M Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin