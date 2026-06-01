Fête de la musique -Au Thag bar Fontenay-le-Comte dimanche 21 juin 2026.

Fontenay-le-Comte

Fête de la musique -Au Thag bar

48 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une seule règle pour le 21 juin ne pas rater le Thag Bar !

Le plus grand dancefloor extérieur du centre-ville, DJ Freeze aux commandes et une ambiance qui s’annonce légendaire.Venez faire partie de la fête !

Et si on arrivait à battre le record du nombre de participants de l’année dernière? .

48 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

There’s only one rule for June 21: don’t miss the Thag Bar!

L’événement Fête de la musique -Au Thag bar Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin