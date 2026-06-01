FÊTE DE LA MUSIQUE Aurignac
FÊTE DE LA MUSIQUE Aurignac samedi 20 juin 2026.
Aurignac
FÊTE DE LA MUSIQUE
Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
C’est parce qu’il y a de nombreux musiciens reconnus dans notre canton, et il y a encore plus de musiciens amateurs motivés et/ou timides, il y a un public ouvert et accueillant, des lieux de restauration et plein d’endroits sympas !
Quel potentiel pour une Fête de la musique hors catégorie !
L’association AURIGNAC ACCORDS et son programme très diversifié vous donne rendez-vous ! Promis, il y en aura pour tous les goûts ! Cette fête est pour vos yeux, vos oreilles, mais aussi pour vos papilles restauration sur place. .
Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
That’s because there are many well-known musicians in our canton, and even more motivated and/or shy amateur musicians, an open and welcoming public, places to eat and lots of fun places to go!
What a potential for an outstanding Fête de la Musique!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Aurignac a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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