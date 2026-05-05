Fête de la Musique avec des musiques du Japon Gardes-le-Pontaroux Magnac-Lavalette-Villars

Magnac-Lavalette-Villars

Fête de la Musique avec des musiques du Japon

Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Visite libre de l’église Notre dame de Gardes, église romane des XIIe et XVe siècle , flyers descriptifs à disposition, et animation avec de la musique du Japon. A découvrir Gagaku, Koto, Shamisen, Kabuki, Fuke Shakuhachi, Okinawa.

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Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 09 27 79 contact@notredamedegardes.fr

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English :

Free tour of Notre dame de Gardes, a Romanesque church dating from the 12th and 15th centuries, with descriptive flyers and Japanese music. Discover Gagaku, Koto, Shamisen, Kabuki, Fuke Shakuhachi, Okinawa.

L’événement Fête de la Musique avec des musiques du Japon Magnac-Lavalette-Villars a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Sud Charente