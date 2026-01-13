Brocante au Château de la Mercerie Château de La Mercerie Magnac-Lavalette-Villars

Brocante au Château de la Mercerie

Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le château de la Mercerie vous invite à sa brocante dans le parc et le château.

Petite restauration et buvette sur place.

Brocante ouverte aux professionnels et aux particuliers sauf alimentaire.

Sans réservation d’emplacement.

.

Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 63 03 57 chateaudelamercerie16@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Flea market at Château de la Mercerie

Château de la Mercerie invites you to its flea market in the park and castle.

Snacks and refreshments available.

Flea market open to professionals and individuals, except for foodstuffs.

No reservation required.

L’événement Brocante au Château de la Mercerie Magnac-Lavalette-Villars a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du Sud Charente