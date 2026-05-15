Rencontres chorales Gardes-le-Pontaroux Magnac-Lavalette-Villars
Rencontres chorales Gardes-le-Pontaroux Magnac-Lavalette-Villars dimanche 7 juin 2026.
Magnac-Lavalette-Villars
Rencontres chorales
Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Concert suivi d’un pot de l’amitié en partenariat avec l’Association de la Grande Métairie.
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Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 09 27 79 contact@notredamedegardes.fr
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English :
Concert followed by a pot de l’amitié in partnership with the Association de la Grande Métairie.
L’événement Rencontres chorales Magnac-Lavalette-Villars a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Sud Charente
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