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Rencontres chorales Gardes-le-Pontaroux Magnac-Lavalette-Villars

Rencontres chorales Gardes-le-Pontaroux Magnac-Lavalette-Villars dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Gardes-le-Pontaroux

Adresse : Eglise de Gardes

Ville : 16320 Magnac-Lavalette-Villars

Département : Charente

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit Adhérent

Magnac-Lavalette-Villars

Rencontres chorales

Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Concert suivi d’un pot de l’amitié en partenariat avec l’Association de la Grande Métairie.
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Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 09 27 79  contact@notredamedegardes.fr

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English :

Concert followed by a pot de l’amitié in partnership with the Association de la Grande Métairie.

L’événement Rencontres chorales Magnac-Lavalette-Villars a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Sud Charente

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