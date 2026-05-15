Rencontres chorales Gardes-le-Pontaroux Magnac-Lavalette-Villars

Magnac-Lavalette-Villars

Rencontres chorales

Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concert suivi d’un pot de l’amitié en partenariat avec l’Association de la Grande Métairie.

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Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 09 27 79 contact@notredamedegardes.fr

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English :

Concert followed by a pot de l’amitié in partnership with the Association de la Grande Métairie.

L’événement Rencontres chorales Magnac-Lavalette-Villars a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Sud Charente