Château de la Mercerie Journées Européennes du Patrimoine Château La Mercerie Magnac-Lavalette-Villars

Château de la Mercerie Journées Européennes du Patrimoine

Château La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Visites libres uniquement.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

En vous approchant du château de la Mercerie, vous serez surpris par son impressionnante façade de 220 mètres de long. Appelé le “Petit Versailles des Charentes”, il est le fruit de l’imagination sans limite des frères, Alphonse et Raymond Réthoré.

Château La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 26 80 chateaudelamercerie16@gmail.com

English : Château de la Mercerie Journées Européennes du Patrimoine

As you approach the Château de la Mercerie, you’ll be amazed by its impressive 220-metre façade. Called the Little Versailles of the Charentes , it is the fruit of the boundless imagination of brothers Alphonse and Raymond Réthoré.

