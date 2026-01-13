Soirée paëlla avec bal populaire au Château de la Mercerie Château de La Mercerie Magnac-Lavalette-Villars

Soirée paëlla avec bal populaire au Château de la Mercerie

Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : 10 EUR

2026-07-13 19:30:00

Le château de la Mercerie vous convie à une soirée paella géante suivie d’un bal populaire dans le parc du château de la Mercerie.

+33 7 89 63 03 57 chateaudelamercerie16@gmail.com

English :

The Château de la Mercerie invites you to a giant paella evening followed by a popular ball in the Château de la Mercerie park.

