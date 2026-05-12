Festival Commixtus Musique de chambre Gardes-le-Pontaroux Magnac-Lavalette-Villars

Magnac-Lavalette-Villars

Festival Commixtus Musique de chambre

Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Concert ensemble commixtus violoncelle, basson, flûte. Vivaldi, Mozart et autres surprises.

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Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 09 27 79 contact@notredamedegardes.fr

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English :

Concert by ensemble commixtus: cello, bassoon, flute. Vivaldi, Mozart and other surprises.

L’événement Festival Commixtus Musique de chambre Magnac-Lavalette-Villars a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente