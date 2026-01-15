5ème Salon d’Artisans du Château de la Mercerie Château de La Mercerie Magnac-Lavalette-Villars

5ème Salon d’Artisans du Château de la Mercerie

Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : 1 EUR

Entrée au salon.

Date :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Le 5ème Salon D’Artisans du château de La Mercerie vous invite à Magnac Lavalette Villars. Venez découvrir de belles réalisations artisanales (maroquinerie, luminaires, gravures, sculpture, couture bijoux etc..) au sein d’un impressionnant château.

Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 63 03 57 jeanclaudeb2@gmail.com

English : 5ème Salon d’Artisans du Château de la Mercerie

The 5th Salon D’Artisans at Château de La Mercerie invites you to Magnac Lavalette Villars. Come and discover beautiful handicrafts (leather goods, lighting, engravings, sculpture, sewing, jewellery, etc.) in the heart of an impressive château.

