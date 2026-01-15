5ème Salon d’Artisans du Château de la Mercerie Château de La Mercerie Magnac-Lavalette-Villars
5ème Salon d’Artisans du Château de la Mercerie Château de La Mercerie Magnac-Lavalette-Villars samedi 14 novembre 2026.
5ème Salon d’Artisans du Château de la Mercerie
Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars Charente
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Entrée au salon.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14
Le 5ème Salon D’Artisans du château de La Mercerie vous invite à Magnac Lavalette Villars. Venez découvrir de belles réalisations artisanales (maroquinerie, luminaires, gravures, sculpture, couture bijoux etc..) au sein d’un impressionnant château.
.
Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 63 03 57 jeanclaudeb2@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 5ème Salon d’Artisans du Château de la Mercerie
The 5th Salon D’Artisans at Château de La Mercerie invites you to Magnac Lavalette Villars. Come and discover beautiful handicrafts (leather goods, lighting, engravings, sculpture, sewing, jewellery, etc.) in the heart of an impressive château.
L’événement 5ème Salon d’Artisans du Château de la Mercerie Magnac-Lavalette-Villars a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du Sud Charente