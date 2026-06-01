Fête de la musique -Bar Le Dauphin Fontenay-le-Comte
Fête de la musique -Bar Le Dauphin Fontenay-le-Comte dimanche 21 juin 2026.
Fontenay-le-Comte
Fête de la musique -Bar Le Dauphin
1 rue du docteur Aude Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21 01:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Le bar du Dauphin lieu emblématique de Fontenay Le Comte accueil une scène multi-style associant Slam, Hip-hop et Techno.
5h30 de live sous le signe du partage et de l’unité.
Bar sur place et de nombreux points de restauration à proximité.
Scène en extérieur Gratuit. .
1 rue du docteur Aude Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire
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English :
The Bar du Dauphin, an iconic venue in Fontenay-le-Comte, hosts a multi-genre event featuring slam poetry, hip-hop, and techno.
L’événement Fête de la musique -Bar Le Dauphin Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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