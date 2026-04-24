Fête de la musique Place de la Mairie Barbières

Barbières

Fête de la musique

Place de la Mairie 25 Rue de la Bise Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Maison des Arts à Barbières vous invite pour la traditionnelle fête de la musique, rendez-vous sur la place de la Mairie à partir de 19h !

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Place de la Mairie 25 Rue de la Bise Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesartsabarb@gmail.com

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English : Fête de la musique

The Maison des Arts à Barbières invites you to its traditional Fête de la Musique on the Place de la Mairie from 7pm!

L’événement Fête de la musique Barbières a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme