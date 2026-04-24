Fête de la musique Place de la Mairie Barbières
Fête de la musique Place de la Mairie Barbières samedi 27 juin 2026.
Barbières
Fête de la musique
Place de la Mairie 25 Rue de la Bise Barbières Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La Maison des Arts à Barbières vous invite pour la traditionnelle fête de la musique, rendez-vous sur la place de la Mairie à partir de 19h !
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Place de la Mairie 25 Rue de la Bise Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesartsabarb@gmail.com
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English : Fête de la musique
The Maison des Arts à Barbières invites you to its traditional Fête de la Musique on the Place de la Mairie from 7pm!
L’événement Fête de la musique Barbières a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
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