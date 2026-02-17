Visite guidée Le long du canal de Barbières

RDV Mairie Barbières Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21 10:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Niché entre deux rochers, Barbières s’est établi dans un massif calcaire creusé par la Barberolle. L’eau occupe une place centrale dans le village, elle est sa principale source d’énergie jusqu’au milieu du XIXème siècle.

.

RDV Mairie Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nestled between two rocks, Barbières is set in a limestone massif carved out by the Barberolle river. Water plays a central role in the village, and was its main source of energy until the mid-19th century.

L’événement Visite guidée Le long du canal de Barbières Barbières a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme