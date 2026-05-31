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Atelier apprentis magiciens Les Ateliers Magiques de Dani Lary Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières

Atelier apprentis magiciens Les Ateliers Magiques de Dani Lary Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Les Ateliers Magiques de Dani Lary

Adresse : 20 grande Rue

Ville : 26300 Barbières

Département : Drôme

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Barbières

Atelier apprentis magiciens Les Ateliers Magiques de Dani Lary

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 grande Rue Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Entrez dans le monde fascinant de la magie aux côtés de Magic’ Loïc, magicien professionnel, et offrez à votre enfant une expérience inoubliable au cœur des Ateliers Magiques de Dani Lary.
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Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83  event@dani-lary.com

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English :

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L’événement Atelier apprentis magiciens Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme

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