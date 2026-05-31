Atelier apprentis magiciens Les Ateliers Magiques de Dani Lary Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières dimanche 5 juillet 2026.

Barbières

Atelier apprentis magiciens Les Ateliers Magiques de Dani Lary

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 grande Rue Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Entrez dans le monde fascinant de la magie aux côtés de Magic’ Loïc, magicien professionnel, et offrez à votre enfant une expérience inoubliable au cœur des Ateliers Magiques de Dani Lary.

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Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com

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English :

Enter the fascinating world of magic with professional magician Magic? Loïc, a professional magician, and give your child an unforgettable experience at the heart of Dani Lary’s Magic Workshops.

L’événement Atelier apprentis magiciens Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme