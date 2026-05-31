Atelier apprentis magiciens Les Ateliers Magiques de Dani Lary Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières
Atelier apprentis magiciens Les Ateliers Magiques de Dani Lary Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières dimanche 5 juillet 2026.
Barbières
Atelier apprentis magiciens Les Ateliers Magiques de Dani Lary
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 grande Rue Barbières Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Entrez dans le monde fascinant de la magie aux côtés de Magic’ Loïc, magicien professionnel, et offrez à votre enfant une expérience inoubliable au cœur des Ateliers Magiques de Dani Lary.
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Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com
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English :
Enter the fascinating world of magic with professional magician Magic? Loïc, a professional magician, and give your child an unforgettable experience at the heart of Dani Lary’s Magic Workshops.
L’événement Atelier apprentis magiciens Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme
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