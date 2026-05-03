Randonnée de la Liore Salle communale Barbières
Randonnée de la Liore Salle communale Barbières samedi 22 août 2026.
Barbières
Randonnée de la Liore
Salle communale 1 place des navettes Barbières Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Licenciés FFCT
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 07:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le Barbières Loisirs Cyclo vous propose une nouvelle édition de la Randonnée de la Liore. Marcheurs, cyclistes de route ou de VTT, il y en aura pour tous les goûts !
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Salle communale 1 place des navettes Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 01 81 30 secretaire.cyclobl@gmail.com
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English :
Barbières Loisirs Cyclo is staging another edition of the Randonnée de la Liore. Whether you’re a walker, road cyclist or mountain biker, there’s something for everyone!
L’événement Randonnée de la Liore Barbières a été mis à jour le 2026-05-03 par Valence Romans Tourisme
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