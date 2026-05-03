Randonnée de la Liore Salle communale Barbières

Barbières

Randonnée de la Liore

Salle communale 1 place des navettes Barbières Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Licenciés FFCT

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 07:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le Barbières Loisirs Cyclo vous propose une nouvelle édition de la Randonnée de la Liore. Marcheurs, cyclistes de route ou de VTT, il y en aura pour tous les goûts !

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Salle communale 1 place des navettes Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 01 81 30 secretaire.cyclobl@gmail.com

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English :

Barbières Loisirs Cyclo is staging another edition of the Randonnée de la Liore. Whether you’re a walker, road cyclist or mountain biker, there’s something for everyone!

L’événement Randonnée de la Liore Barbières a été mis à jour le 2026-05-03 par Valence Romans Tourisme