L’Automagic (10ème édition) Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières

L’Automagic (10ème édition)

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 30 – 30 – 46 EUR

enfant de 4 à 10 ans inclus

Gratuit pour les moins de 4 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:30:00

fin : 2026-06-07 19:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Le traditionnel rassemblement de véhicules de collection revient pour sa 10ème édition aux Ateliers Magiques.

Une journée conviviale pour toute la famille pour des animations gratuites en extérieur au pied du Vercors !

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com

English : L’Automagic (10ème édition)

The traditional classic car show returns for its 10th edition at Les Ateliers Magiques.

A family-friendly day of free outdoor entertainment at the foot of the Vercors!

