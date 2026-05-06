Stage Escalade Grimpouille 5-6 ans Barbières
Stage Escalade Grimpouille 5-6 ans Barbières samedi 1 août 2026.
Barbières
Stage Escalade Grimpouille 5-6 ans
Barbières Barbières Drôme
Tarif : 55 – 55 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Enfants tout niveaux de 5 à 6 ans. Premiers pas sur le rocher, familiarisation avec la suspension sur corde, voyages en hauteur et jeux sur cordes fonction des conditions. La marche d’approche fait partie de l’ aventure !
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Barbières Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 56 88 13 62 contact@escalao.fr
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English :
Children aged 5 to 6, all levels. First steps on rock, familiarization with rope suspension, trips to heights and rope games depending on conditions. The approach walk is part of the adventure!
L’événement Stage Escalade Grimpouille 5-6 ans Barbières a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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