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Stage Escalade Grimpouille 5-6 ans Barbières

Stage Escalade Grimpouille 5-6 ans Barbières samedi 1 août 2026.

Adresse : Barbières

Ville : 26300 Barbières

Département : Drôme

Début : samedi 1 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 55 55 60

Barbières

Stage Escalade Grimpouille 5-6 ans

Barbières Barbières Drôme

Tarif : 55 – 55 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Enfants tout niveaux de 5 à 6 ans. Premiers pas sur le rocher, familiarisation avec la suspension sur corde, voyages en hauteur et jeux sur cordes fonction des conditions. La marche d’approche fait partie de l’ aventure !
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Barbières Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 56 88 13 62  contact@escalao.fr

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English :

Children aged 5 to 6, all levels. First steps on rock, familiarization with rope suspension, trips to heights and rope games depending on conditions. The approach walk is part of the adventure!

L’événement Stage Escalade Grimpouille 5-6 ans Barbières a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

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